'Dubai assured': al via il programma di certificazione

Dubai ha lanciato un programma per certificare e riconoscere gli hotel, gli esercizi commerciali, i ristoranti e le attrazioni che hanno implementato i dovuti protocolli di sicurezza per la prevenzione e la gestione del Covid-19.

È stata infatti sviluppata, in collaborazione tra Dtcm, Dubai Economy e Dubai Municipality, una procedura di verifica e convalida per il rilascio del timbro ‘Dubai Assured’, che viene emesso gratuitamente e ha una validità di 15 giorni rinnovabile ogni due settimane previa verifica degli ispettori.



Con la riapertura di strutture e servizi, pubblici e privati, tra cui spiagge, centri commerciali, ristoranti, piscine e campi da golf, e la ripresa di attività sportive, il nuovo programma ha lo scopo di certificare il maggior numero di strutture turistiche in città, e circa mille stabilimenti si sono dimostrati idonei a ricevere il timbro. S. P.