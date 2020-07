Barbados: un visto di benvenuto per 12 mesi di smart working

di Livia Fabietti

La pandemia ha portato molti lavoratori a spostare la loro attività dall'ufficio alle mura domestiche. Come sarebbe cambiare scenario e ritrovarsi circondati da paesaggi mozzafiato? Provare per credere.

A offrire l'opportunità è l'isola di Barbados: a disposizione dei turisti un visto di benvenuto valido per 12 mesi.

Per richiederlo basta collegarsi al sito www.barbadoswelcomestamp.bb, che permette di lavorare da remoto - approfittando di una potente connessione internet e servizi mobili in fibra, i più veloci dei Caraibi - a tu per tu con acque cristalline e spiagge celestiali.



Veniamo al dunque: quanto costa trasformare un sogno in realtà? Sono necessari 1.748 euro a persona ma, per chi si sposta con tutta la famiglia, la cifra da pagare è pari a 2.622 euro.