Abu Dhabi, location perfetta per Ufc Fight Island

Abu Dhabi potrebbe diventare la ‘Fight Capital’ del mondo. Il presidente di Ufc, Dana White, ha infatti elogiato la destinazione per l’ efficiente organizzazione e per ospitalità in occasione del terzo evento su Ufc Fight Island tenutosi nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

“La gente pensava che la Fight Island fosse composta da tre o quattro combattimenti e basta - ha detto White -. Invece siamo qui per restare. Abu Dhabi potrebbe diventare la Fight Capital del mondo. Dct Abu Dhabi è un partner incredibile con cui lavorare. Letteralmente è stato tutto perfetto”.

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi ha firmato un accordo di cinque anni con Ufc per ospitare un evento all’anno. Ufc Fight Island è un Progetto aggiuntivo rispetto all’accordo. Saeed Al Saeed, destination marketing director di Dct Abu Dhabi, ha aggiunto: “Siamo impegnati nel nostro accordo con Ufc e supporteremo Dana White e il suo team ove possibile per garantire che lo sport possa continuare in modo sicuro durante il Covid-19. Riteniamo di aver raggiunto lo scopo con la nostra ‘zona sicura’ di Ufc Fight Island sull'isola di Yas. La nostra missione è imparare da questo evento, in modo che si possa iniziare ad accogliere turisti internazionali e ospitare eventi aperti agli spettatori. Dana White afferma che Abu Dhabi potrebbe diventare la fight capital mondiale e mi piacerebbe presto accogliere anche i fan di Ufc sulle coste, quando sarà sicuro farlo. Fino ad allora, continuiamo a testare, apprendere e condividere le nostre conoscenze nel mondo dello sport”.