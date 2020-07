Un'assicurazione facoltativa per chi sceglie la vacanza in Turchia

La Turchia spinge sul turismo. Il ministro della Cultura e del Turismo, M.Mehmet Nuri Ersoy insieme a M.Mevlüt Çavuşoğlu, ministro degli Affari Esteri, hanno infatto messso a puto un programma di certificazione mirato per garantire la sicurezza di chi sceglierà il Paese come meta per le proprie vacanze.

Tra le novità messe in atto, la possibilità di stipulare un’assicurazione complementare a quella che solitamente si fa per un viaggio. Ogni turista, fino a 65 anni, ad un costo che varia dai 15 ai 35 euro a seconda della durata del soggiorno e al massimale di copertura può usufruirne, acquistandola attraverso le compagnie aeree, i tour operator, le agenzie di viaggi o in aeroporto. Una volta stipulata, questa permetterà di recarsi nelle strutture ospedaliere pubbliche o private in caso di necessità e anche essere coperti per le spese mediche se contagiati da Covid-19.



La sicurezza verrà garantita anche dalle misure vigenti in aeroporto: misurazione della temperatura corporea, distanziamento sociale, raccolta di informazioni sullo stato di salute, gestione dei flussi, formazione del personale, disinfezione dei locali, utilizzo della carta d’imbarco elettronica.

Infine, le strutture ricettive, i ristoranti e i servizi a terra potranno ottenere un certificato a marchio ‘Safe Tourism’ dopo aver superato dei criteri di valutazione imposti del Governo.