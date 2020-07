Giappone, un nuovo video promozionale per Jnto

Si intitola "Beyond the clouds, there is always light", oltre le nuvole c'è sempre la luce, il nuovo video promozionale diffuso da Jnto, (l'Ente nazionale del turismo giapponese che ha un ufficio anche a Roma) con l'intento di trasmettere un messaggio di solidarietà e speranza al mondo colpito della pandemia.

Il filmato - che vuol essere soprattutto un augurio per la ripresa del turismo e rimanda a una pagina web dove è possibile viaggiare nelle varie prefetture da casa - mostra per lo più paesaggi incontaminati. "La rappresentazione di un mondo che si è fermato, che ha vissuto momenti di oscurità non cancella i sogni e il desiderio di poter visitare il Giappone nei suoi cambiamenti stagionali, in armonia con la natura" scrive Jnto, nella sua newsletter. M. T.