Il travel ban per gli Stati Uniti e per la maggior parte dei Paesi sudamericani resta in vigore e nella black list dei Paesi extra Ue dove non si può viaggiare entrano anche Serbia e Montenegro.

È questa la decisione presa ieri dalla Commissione europea al termine dei 15 giorni passati dall’emissione del primo divieto in seguito ai dati relativi alla pandemia nei territori presi in considerazione per la restrizione dei viaggi. Unica eccezione per l’America Latina è al momento l’Uruguay, mentre nel Nord nessuna restrizione per il Canada.



Oltre ai due Paesi già citati, al momento la lista delle destinazioni con il via libera ai viaggi comprende altri 11 Paesi: Algeria, Australia, Cina, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Rwanda, Corea del Sud, Tailandia e Tunisia. Un aggiornamento verrà ora fornito alla fine del mese.