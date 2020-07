Nuova stretta sulle frontiere. Con un’ordinanza del Ministero della Salute, l’Italia ha vietato l’arrivo da tre paesi balcanici: Serbia, Montenegro e Kosovo.

Il meccanismo è lo stesso già adottato per la lista dei 13 Paesi comunicata nei giorni scorsi: come riporta agi.it, chi è stato in questi territori negli ultimi 14 giorni ha il divieto di ingresso e transito in Italia.



L’obiettivo, come ha spiegato lo stesso ministro, è quello di preservare i progressi fatti dall’Italia, colpita dal Covid prima di altri Paesi, nel momento in cui nel resto del mondo l’epidemia è nella fase più dura.



La lista completa

Kosovo, Serbia e Montenegro si vanno dunque ad aggiungere ad Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Verso questi ultimi Paesi è anche scattato il blocco dei voli.