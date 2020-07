Il dopo Covid in Cina: ripartono i tour di gruppo

La decisione arriva dallo stesso Ministero della Cultura e del Turismo della Cina: i viaggi di gruppo tra le province del Paese possono riprendere.

Dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia le agenzie di viaggi cinesi sono dunque state autorizzate a ricominciare a prenotare questo tipo di pacchetti turistici, anche se i tour saranno ancora proibiti nelle aree con un livello di rischio medio o alto legato all'epidemia di Covid-19. Sono inoltre ancora vietati i tour di gruppo all'estero.



Secondo la circolare ministeriale, riportata da ansa.it, il limite al numero di persone ammesse nelle visite alle attrazioni turistiche sarà fissato al 50% della capacità massima, in aumento rispetto al precedente tetto del 30%. Le agenzie di viaggi dovranno inoltre fornire adeguati dispositivi di protezione, come mascherine, apparecchiature per misurare la temperatura corporea e guanti monouso per autisti, guide turistiche e turisti.



Al momento dell'iscrizione ai tour di gruppo, poi, i turisti dovrebbero mostrare alle agenzie di viaggi i loro codici sanitari QR e poi far controllare i codici di nuovo prima di iniziare i loro tour.