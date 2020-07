Le isole Cook rilanciano con i matrimoni 'Covid-free'

Isole Cook in primo piano fra le mete ideali per la luna di miele ma anche per la celebrazione stessa di un matrimonio indimenticabile.

La destinqzione Covid-free rappresenta l’unico luogo del Pacifico in cui è possibile ridurre a 24 ore il processo per ottenere il certificato di matrimonio valido anche in Italia, che solitamente richiede circa tre giorni.

“Siamo convinti che le isole Cook siano una proposta vincente per i futuri sposi grazie ad una serie di convenienze che di addicono alle future coppie – afferma Nick Costantini, general manager Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation –. In questo periodo post-Covid sono sicuro che molte coppie non vorranno o potranno affrontare investimenti troppo onerosi, né vorranno affrontare lo stress di dover gestire fornitori, inviti e, non ultimo, dovendo rispettare una serie infinita di norme sanitarie”.



Ecco che le isole Cook si presentano allora non solo come una valida destinazione ma anche come una soluzione per chi cerca un matrimonio 'safe' e Covid-free, con gli amici stretti e i propri parenti.

“L’arcipelago nel cuore della Polinesia neozelandese prevede di riaprire i confini, con le dovute cautele, ai vicini neozelandesi ed australiani già durante l’estate e all’Europa per il prossimo inverno – conclude Costantini –. I matrimoni alle Cook sono facili, poco costosi e pienamente riconosciuti in Italia. Il tutto è, inoltre, gestito da un unico referente parte di un team molto esperto di italiani in loco pronto ad assistere sia agenti e t.o. sia clienti per un servizio valido e completo”.