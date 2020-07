La Spagna rinnova il sito web

Una nuova identità visiva che vede protagoniste le immagini, per un sito orientato all’utilizzo sugli smartphone che dà al visitatore la possibilità di effettuare ricerche per aree geografiche, ma anche tematiche. La Spagna ha rinnovato il portale web, e lo ha fatto sulla scia dei risultati di oltre 6mila sondaggi online in 16 Paesi.

Il risultato è stato il nuovo www.spain.info, un contenitore user friendly che racchiude oltre 5mila fotografie e fornisce informazioni su 750 destinazioni turistiche, oltre 2mila contenuti culturali, 200 spazi naturali e quasi 3mila spiagge, oltre 50 percorsi turistici, 550 eventi e 270 articoli con idee di viaggio organizzate in 8 canali tematici.



Una delle grandi novità è infatti la possibilità di progettare il proprio viaggio con ‘Il mio viaggio’ secondo i gusti e le preferenze impostate dall’utente. Anche in questa nuova versione sarà possibile la prenotazione di quasi 2000 esperienze selezionate e classificate per tema e destinazione.