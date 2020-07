Hawaii, obbligo di quarantena esteso a tutto agosto

Nessun visitatore è autorizzato a entrare alle Hawaii se prima non si è sottoposto a una quarantena di due settimane. L’indicazione è stata estesa a tutto agosto e forse verrà prorogata più a lungo.

L’annuncio, reso noto dal governatore dello stato delle Hawaii David Ige e riportato da eturbonews, comporterà sicuramente nuove difficoltà per tutti quegli albergatori che stavano preparandosi alla ripartenza.



Lo stato delle Hawaii ritarderà così di almeno un mese la prevista riapertura del settore turistico inizialmente programmata per il 1 agosto, con un programma di pre-test per i viaggiatori.