Tunisia ‘Ready and Safe’: le proposte sicure ai tempi del Covid

La Tunisia ha aperto le sue frontiere ai viaggiatori internazionali e tra le buone notizie spicca l'ingresso dell'Italia nel cosiddetto gruppo verde, quello cioè ritenuto a bassa prevalenza dell'epidemia.

Questo significa che i viaggiatori italiani sono i benvenuti e potranno entrare nel Paese senza alcun tipo di restrizione.



La Tunisia ha comunque messo in atto un rigido protocollo sulla salute, il 'Ready and Safe', stabilito in conformità con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le linee guida della sicurezza sanitaria nazionale.

Questa certificazione è obbligatoria per tutte le parti interessate del turismo in Tunisia: gli stessi standard saranno richiesti e applicati da tutti.



Per ottenerla, è indispensabile seguire l'attuazione di un preciso protocollo interno.



Fra le regole da rispettare, la capienza ridotta nelle strutture alberghiere, la misurazione della febbre, l'incoraggiamento della registrazione dei dati personali dei clienti online...(continua nella digital edition)