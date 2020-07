La città che non dorme mai è stanca di questo riposo forzato e vuole ripartire. È con questo spirito che in settimana New York City ha presentato 'All In NYC', una campagna che spera di riaccendere il turismo.

Insieme all'iniziativa Stay Well NYC Pledge, New York punta a far capire che i 5 distretti sono sicuri, sanificati e la distanza sociale è rispettata.



Rise. Renew. Recover. Ecco il motto con cui la Grande Mela rifiorirà dopo questo periodo di torpore. I primi destinatari a cui ci si rivolge sono proprio i newyorkesi, caldamente invitati a esplorare la loro città.



Seguiranno coloro che arrivano dal resto del Paese e infine i visitatori internazionali.



I due programmi hanno lo scopo da una parte di dimostrare la resilienza degli abitanti di NYC e il loro impegno nel ridarle vita, dall'altra di sottolineare come hospitality, turismo, cultura e intrattenimento siano settori allineati nel portare avanti gli standard di igiene richiesti a causa della pandemia.



Gaia Guarino