Un algoritmo per la Grecia

Un algoritmo per far ripartire il turismo nelle isole dell'Egeo. È questa la scelta della Grecia, che dal 1 luglio ha riaperto le porte ai turisti internazionali cercando di non perdere una fetta importante del suo Pil e, nello stesso tempo, di non sacrificare sicurezza e prevenzione contro il coronavirus.

L'algoritmo calcolerà quali turisti hanno maggiori probabilità di essere portatori del virus. Fino a 48 ore prima della partenza per il Paese i viaggiatori dovranno compilare un modulo, disponibile su un sito dedicato: sono richiesti i dati personali (che verranno confrontati con quelli sul biglietto), i dati del viaggio...(continua nella digital edition)