La Finlandia riaprirà i confini il 13 luglio

di Oriana Davini

Riapriranno ufficialmente il 13 luglio i confini finlandesi, permettendo ai viaggiatori internazionali di entrare nel paese nel rispetto di una serie di misure di sicurezza.

Non esistono indicazioni sull'uso delle mascherine facciali all'aperto, negli spazi pubblici al coperto e sui mezzi pubblici ma sono consigliate all'interno degli aeroporti, ora aperti al traffico passeggeri.



Valgono poi le norme di igiene e distanziamento già in vigore in altri paesi europei: occorre evitare il contatto fisico sui mezzi di trasporto e osservare una buona igiene di mani e vie respiratorie. Bar, locali e ristoranti sono aperti: non ci sono limitazioni sui posti a sedere ma anche in questo caso va rispettata la distanza dagli altri.



Porte aperte anche nelle attrazioni culturali così come nelle strutture ricettive e nei servizi turistici.