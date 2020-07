Open Beach, la spiaggia nel centro di Vilnius

Si chiama Open Beach la spiaggia allestita nel pieno centro cittadino di Vilnius, in Lituania. In piazza Lukikes, oltre a un ampio spazio dove poter affondare i piedi nella sabbia, sono stati portati ombrelloni, sdraio, cabine in legno, giochi, scaffali per il book crossing e campi da beach volley.

Come riporta La Stampa c'è anche un maxischermo che trasmette e riproduce il suono delle onde del Mar Baltico e la sera Open beach si trasforma in un cinema all'aperto.



L'iniziativa - come ha spiegato il sindaco di Vilnius Remigijus Šimašius - è stata fatta per permettere a chi rimane in città per i mesi estivi di poter godere dell'atmosfera marittima. Open Beach è aperta al pubblico fino al 31 agosto.

M.T.