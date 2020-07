La Giamaica pensa agli adv con una nuova piattaforma interattiva

La Giamaica lancia un portale interattivo in lingua italiana, completamente rinnovato e ricco di contenuti informativi e di immagini, ai quali si agiunge un’interfaccia dove caricare le prenotazioni e guadagnare fino a 200 euro ogni anno.

L’ente turistico della Giamaica rilancia sul turismo post Covid-19 a seguito della riapertura dei confini dell’isola avvenuti lo scorso 15 giugno 2020.



Gli agenti di viaggi che per primi completeranno il ciclo di lezioni ricevendo l’attestato e si iscriveranno alla piattaforma My Booking Rewards, riceveranno una Amazon Gift Card del valore di 40 euro.



All’interno della piattaforma di e learning, diversi moduli portano alla scoperta delle varie zone dell’isola con immagini, aneddoti e curiosità. Il software, pensato sulle esigenze degli operatori del settore turistico, punta a migliorare le performance di vendita e a trasformare i fruitori in esperti della destinazione, rilasciando anche un attestato finale.



Inoltre, per incentivare le vendite, Jamaica Tourist Board riconosce l’impegno dei player più performanti attraverso i Jamaica Rewards. Una piattaforma che consente di guadagnare fino a 200 euro sulla base del numero di pratiche registrate sul portale, con la possibilità di esser selezionato per partecipare al ‘Jamaica White Affair’, uno speciale fam trip che consentirà di vivere tutto quello che la destinazione ha da offrire.