La Repubblica Dominicana riapre al turismo e lancia una nuova piattaforma

Il ministero del Turismo della Repubblica Dominicana ha aperto le frontiere ai turisti internazionali il 1 ° luglio, all'inizio della Fase 4 del processo di riduzione delle misure annunciate dalla Commissione preposta alla prevenzione e al controllo del coronavirus

“L'industria del turismo domenicana è tornata attiva. Riceviamo i visitatori in modo responsabile e nel rispetto delle raccomandazioni delle organizzazioni nazionali e internazionali in materia di igiene, disinfezione e distanza sociale - ha dichiarato il ministro del Turismo, Francisco Javier García -. Dal momento in cui i visitatori arrivano nel nostro Paese, scopriranno che le misure messe in atto garantiscono comunque un'esperienza sicura e piacevole".



Cone segnalato da Eturbonews, per sostenere viaggiatori e operatori locali, è stato creato il Dominican Republic Travel Resource Center, che ha lo scopo di fornire informazioni accurate e aggiornate ai futuri visitatori e rispondere alle domande di viaggio più frequenti. La piattaforma consente ai visitatori di ottenere gli aggiornamenti da fonti attendibili e fornisce assistenza in chat dal vivo per rispondere a qualsiasi domanda.



Per garantire viaggi aerei ancora più sicuri verso il Paese, sono stati implementatiprotocolli aggiuntivi negli aeroporti. All’arrivo, al momento dello sbarco verrà controllata la temperatura a tutti i passeggeri. In caso di febbre o altri sintomi di malattia, le autorità aeroportuali procederanno all’effettuazione di un rapido test Covid-19 e avvieranno i protocolli per l'isolamento e il trattamento se del caso. Inoltre, i terminal degli aeroporti hanno stabilito delle linee guida che richiedono l'allontanamento sociale e l'uso obbligatorio di mascherine per il personale e i passeggeri. I passeggeri saranno tenuti a compilare e presentare una dichiarazione relativa al proprio stato di salute. Attraverso questo modulo, i passeggeri dichiarano di non aver riscontrato alcun sintomo correlato a Covid-19 nelle ultime 72 ore e forniscono i dettagli di contatto per i successivi 30 giorni.