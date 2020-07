Le Bahamas riaprono i confini e lanciano una app per i turisti

Pochi giorni dopo la riapertura ai turisti, le Bahamas lanciano una app per rendere la visita delle isole più semplice. Si tratta di un supporto mobile dove trovare guide scaricabili, informazioni sui voli charter e importanti dettagli sugli usi locali.

Attraverso l'app sarà possibile richiedere voli per girare l'arcipelago.



Le guide scaricabili suggeriscono, invece, cosa fare durante la vacanza, dagli eventi ai mezzi di trasporto.



A oggi però, sebbene i confini siano aperti, sussistono ancora delle restrizioni per chi arriva dall'estero.



Bisogna infatti presentare un documento che attesti la negatività al coronavirus. In alternativa sarà possibile pagare per effettuare il test sul posto o sottoporsi a una quarantena di 2 settimane. Come riporta travelpulse.com, chiunque manifesti sintomi di covid-19 verrà posto in isolamento. G. G.