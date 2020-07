La Giordania riceve il marchio ‘Safe Travels’

Il World Travel and Tourism Council ha riconosciuto la Giordania come una destinazione sicura, conferendo al Paese il marchio ‘Safe Travels’ che convalida i rigorosi protocolli di igiene e sicurezza che la Giordania ha messo in atto, mentre si prepara ad accogliere a riaprire le sue frontiere ai turisti internazionali.

Il marchio Safe Travels è un'iniziativa globale che offre ai viaggiatori l'opportunità di identificare le destinazioni che hanno implementato i più alti standard di sicurezza in linea con i protocolli internazionali e le migliori pratiche progettate per salvaguardare i viaggiatori in mezzo alla pandemia senza precedenti.