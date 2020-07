Uk: le aziende del turismo chiedono urgentemente una lista dei Paesi dove viaggiare

Dove possono andare in vacanza gli inglesi? A chiedere un chiarimento, nero su bianco, al Governo britannico sono gli operatori del turismo del Paese. La richiesta, come riporta travelmole.com nasce dalle due liste separate diffuse dal Department for Transportation e dal Foreing and Commonwealth Office con Paesi e zone del mondo ritenuti sicuri per viaggiare. Ma le due liste non collimerebbero.

Motivo per cui gli addetti ai lavori ora chiederebbero una presa di posizione ufficiale e definitiva sulla questione.



Le direttive, afferamo le aziende del turismo, al momento stanno creando confusione, per cui ritengono necessaria una comunicazione maggiormente definita.