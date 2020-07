Riapre oggi in India il Taj Mahal

Il Taj Mahal riapre i battenti da oggi. L'icona del turismo indiano, sarà di nuovo a disposizione dei turisti ma con modalità diverse rispetto al passato.

Non più di 5mila visitatori al giorno, nulla in confronto agli 80mila di una normale giornata di alta stagione.



Vietate anche le foto di gruppo sia all'interno sia all'esterno, mascherine obbligatorie per tutti. Per limitare il contatto fra le persone, i biglietti possono essere pre-acquistati online, sul posto non sarà accettato denaro contante.



Sono già stati installati i termoscanner all'ingresso, in aggiunta a un severo protocollo per chiunque vi si recherà. Ad annunciarlo è il ministro del Turismo: "Tutti i monumenti e siti culturali devono rispettare i protocolli di sanificazione, distanziamento sociale e altre misure pensate per la salute di tutti".



Gaia Guarino