Isole di Tahiti: nessuna penale per cancellazioni e modifiche del soggiorno

Arriva la policy unica di cancellazione per le isole di Tahiti. Grazie a un accordo tra i principali player come i due vettori di riferimento, gran parte degli hotel e altri attori del settore l’area consentirà ai turisti di effettuare modifiche o rinunce senza costi aggiuntivi.

“Le specifiche dell'accordo – spiega una nota di Tahiti Tourisme - si applicano alle cancellazioni e alle richieste di modifica per eventuali nuove prenotazioni effettuate tra l'1 maggio e il 30 settembre 2020 per viaggi in Polinesia Francese tra il 15 luglio 2020 e il 30 giugno 2021”.



Nel dettaglio, le spese di cancellazione o modifica non verranno applicate in caso di: un blocco nel Paese di residenza del cliente; incapacità di recarsi in Polinesia Francese a causa della chiusura delle frontiere nelle fermate di transito; un blocco in Polinesia Francese; impossibilità di recarsi in Polinesia Francese per un viaggiatore il cui test Covid-19 prima della partenza sia risultato positivo; impossibilità di soggiornare in Polinesia Francese per un viaggiatore dichiarato positivo durante il soggiorno stesso.



In aggiunta, tutti i fornitori di servizi hanno deciso di non aumentare i prezzi fino al 31 marzo 2022.