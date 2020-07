Un aeroporto per Amaala: lo scalo come un ‘miraggio nel deserto’. Il video

Porta la firma del prestigioso studio di design Foster + Partners il progetto dell’aeroporto che servirà il nuovo polo extralusso di Amaala, in Arabia Saudita.

Lo scalo, si vede in un video di Corriere.it, è pensato per apparire come un miraggio nel deserto.



Il termine dei lavori per la realizzazione dell’aeroporto è prevista per il 2023, cinque anni prima dell’inaugurazione della destinazione extralusso sul Mar Rosso, prevista per il 2028.



Una volta entrato in operatività, lo scalo dovrebbe sostenere un traffico di un milione di passeggeri all’anno.



I primi rendering sono visibili a questo link