Portogallo in primo piano fra le destinazioni 'più sicure'

Il Portogallo è pronto a ricevere nuovamente i turisti stranieri. È lo stesso Turismo de Portugal a sottolineare come la situazione si stia evolvendo molto positivamente e la maggior parte del Paese verrà aperta dal 1 ° luglio con restrizioni minime.

Dall'inizio di maggio il Paese ha visto notevoli miglioramenti sul contenimento del virus. Grazie al controllo e all'aumento dei test è stato recentemente considerato essenziale applicare regole specifiche in alcune aree alla periferia di Lisbona, come la chiusura di alcuni esercizi commerciali alle 20 e il divieto di raduni con più di 10 persone. Tuttavia hotel, ristoranti, supermercati, servizi sanitari, distributori di benzina e attrezzature sportive mantengono i normali orari di apertura. Lo stesso vale per tutti i musei e le strutture culturali.



Non vi è inoltre alcuna limitazione ai movimenti di residenti o turisti e tutti i trasporti sono pienamente operativi, così come non ci sono chiusure o quarantene a Lisbona. Tutte le strutture turistiche e culturali sono completamente aperte e funzionanti. Altre regioni turistiche come l'Algarve, Madeira, Porto e la regione settentrionale, continuano il loro percorso positivo. Altre regioni come le Azzorre, l'Alentejo e la regione centrale stanno già funzionando a pieno ritmo.



Secondo il Global Peace Index 2020, il Portogallo è il terzo Paese più sicuro al mondo e l’intero settore è preparato affinché la ripresa dell'attività soddisfi tutte le condizioni igieniche e di sicurezza.



La creazione del marchio Clean & Safe è stata decisiva. L'iniziativa, che ha già più di 17mila adesioni volontarie da parte delle società e attività del settore, viene consolidata ogni giorno attraverso la piattaforma digitale portugalcleanandsafe.com.



Il progetto portoghese per la ripresa dell'attività turistica nazionale sarà al centro della presentazione organizzata durante l’assemblea mondiale dell'Unwto. Il Portogallo è stato inoltre indicato dal Wttc come prima destinazione europea ad ottenere il riconoscimento di ‘TravelSafe’.



Buone notizie anche sul fronte della ripresa dei collegamenti aerei internazionali. È infatti previsto un recupero del 45% delle rotte aeree in luglio e circa del 60% in agosto.