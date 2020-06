La Grecia apre all'Europa, ma frena ancora su Uk e Svezia

La Grecia è pronta ad accogliere nuovamente i turisti europei, compresi gli italiani, ma frena ancora per quelli britannici e svedesi, a causa del numero ancora alto di contagi da Covid-19 che si sta registrando nei due Paesi.

Il divieto dei voli dal Regno Unito, inizialmente previsto fino al 1 luglio, è quindi stato esteso almeno fino al 15 luglio, come riporta TTG Media.



La Grecia, precisa la testata, ha registrato meno di 200 morti Covid-19 rispetto ai 43.500 del Regno Unito, il più alto d'Europa. Anche i voli dalla Svezia sono per ora bloccati.



Test a campione per i turisti

Per quanto riguarda, invece, gli altri Paesi – Italia inclusa – in base all’aggiornamento della Farnesina i voli internazionali potranno arrivare in tutti gli aeroporti greci. All’arrivo (o prima di imbarcare) tutti i passeggeri dovranno compilare un modulo che sarà disponibile online o via app, fornendo anche i propri contatti in Grecia. Sono previsti test a campione sui passeggeri in arrivo. In caso di positività al test è previsto un periodo di quarantena di quattordici giorni in un hotel indicato dalle autorità greche.