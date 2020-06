Il Louvre riparte dal 6 luglio, ecco le nuove regole

Dopo quasi quattro mesi di chiusura, il 6 luglio il Louvre di Parigi riaprirà con nuove modalità di ingresso.

Il museo, da luglio a settembre 2020, rimarrà aperto (tranne il martedì) dalle 9 alle 18 e per accedere sarà obbligatoria la prenotazione online - indicando la fascia oraria della visita - così come l'utilizzo della mascherina (a partire dagli 11 anni) e l'igienizzazione delle mani tramite appositi distributori presenti in loco.



Ci sarà inoltre nelle sale un'apposita segnaletica per gestire i flussi e ricordare ai visitatori di mantenere la distanza interpersonale di un metro. Stando a quanto riporta Le Monde, Jean-Luc Martinez - il direttore del museo - prevede per quest'estate una diminuzione del numero di visitatori che oscillerà tra i 4.000 e i 10.000 al giorno.