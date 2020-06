La Danimarca riapre i confini, via libera ai turisti italiani

Anche la Danimarca riapre i confini ai turisti provenienti dai Paesi con basso tasso di contagio, tra cui anche l’Italia. A partire da domani 27 giugno l’unico vincolo che verrà posto ai viaggiatori in entrata sarà la documentazione che attesta un soggiorno minimo di 6 notti nel Paese.

“Sono inoltre state lanciate una serie iniziative – spiega VisitDenmark in una nota - volte a incoraggiare il turismo nei mesi estivi, dai trasporti pubblici a prezzi ridotti e in alcuni casi gratuiti. Dal 27 giugno al 9 agosto i biglietti per diverse esperienze culturali, musei, mostre, zoo e concerti saranno scontati del 50 per cento”.



In aggiunta pedoni e ciclisti potranno utilizzare gratuitamente i traghetti interni e sono previste riduzioni per le auto per i trasferimenti verso le piccole isole come esempio Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, o la rotta Ystad-Rønne. Previsti inoltre i travel pass da 8 giorni da usare su tutti i mezzi pubblici.