Durante una dichiarazione alla Camera dei Comuni, il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha affermato che "le sistemazioni alberghiere, compresi hotel, bed and breakfast e campeggi" potrebbe presto riaprire, purché vengano rispettate le linee guida sanitarie.

Come riportato da TTGmedia, anche il distanziamento sociale viene ridotto a un metro. Tutte avvisaglie che farebbero ben sperare in una ripresa del turismo anche in Gran Bretagna.

"La maggior parte delle strutture ricreative e delle attrazioni turistiche potranno riaprire (dal 4 luglio, ndr), ma solo se potranno farlo in sicurezza" ha aggiunto il premier. Queste indicazioni includono quindi parchi a tema, musei, gallerie, cinema e sale giochi. Tuttavia, i parchi acquatici, le discoteche e le piscine rimarranno chiusi.



Joss Croft, ceo di UKinbound, ha dichiarato: “L'annuncio di oggi che pub, ristoranti, hotel e attrazioni possano essere riaperti ufficialmente il 4 luglio dà un enorme sollievo alle aziende del settore turistico e dell'ospitalità, che hanno registrato pochissime entrate dall'inizio di marzo". Tuttavia ha aggiunto: "Il governo deve riconoscere che, sebbene alcune aziende possano sperare di recuperare una piccola parte delle loro perdite durante la stagione estiva, molte aziende, in particolare quelle che dipendono interamente o principalmente dal turismo in entrata avranno bisogno di ulteriore sostegno finanziario se vogliono sopravvivere e continuare a generare posti di lavoro e crescita in tutto il Regno Unito".



Per quanto riguarda il turismo dall’estero, la controversa politica di quarantena di 14 giorni del Regno Unito è in fase di revisione il prossimo 29 giugno, quando si prevede verranno annunciati ponti aerei con alcuni paesi europei fra i quali Spagna, Grecia e Portogallo.