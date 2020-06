Disneyland Paris, graduale riapertura dal 15 luglio

Prenderà il via il 15 luglio la graduale riapertura di Disneyland Paris. Ad accogliere il pubblico per primi saranno i due parchi, Disneyland e il Parco Walt Disney Studios, il Disney's Newport Bay Club e il Disney Village.

Seguiranno poi gli altri alberghi: Disney’s Hotel Cheyenne, il 20 luglio; Disney’s Hotel Santa Fe, il 3 agosto; e il Disneyland Hotel, il 7 settembre. Il Disney’s Sequoia Lodge e il Disney’s Davy Crockett Ranch rimarrano, invece, chiusi durante la stagione estiva.



“Siamo entusiasti all’idea di avviarci sempre più verso la riapertura prevista nelle prossime settimane -, dichiara Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris -. Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri cast members e di riaprire i cancelli ai nostri ospiti per vivere insieme la Magia”.



Misure di sicurezza

Per limitare le possibilità di contagio da Covid-19, sono state adottate misure di sicurezza speciali. A partire da una limitazione degli ingressi giornalieri, che richiederà la prenotazione obbligatoria della visita per monitorare il flusso degli ospiti.



Alcune esperienze, come la 'Parata Disney Stars on Parade' e lo spettacolo serale 'Disney Illuminations', sono rimandate.



Gli spettacoli di successo come 'The Lion King: Rhythms of the Pride Lands' e 'Jungle Book Jive' torneranno disponibili nel corso della stagione estiva.



Sono sospesi: gli incontri con i personaggi; le esperienze nelle aree gioco e il face painting; e il servizio Fastpass.



Nel parco e all'interno dei resort è obbligatorio l'uso della mascherina per i cast members e i visitatori dagli 11 anni.



Prenotazioni

Il parco ha varato anche un nuovo sistema di registrazione online, che sarà disponibile dai primi di luglio. Sarà così necessario registrarsi sulla piattaforma online per ottenere una prenotazione che dà diritto all’ingresso ai Parchi Disney. Gli ospiti in possesso di un biglietto datato, non avranno invece bisogno di registrarsi.



Gli ospiti con pacchetti soggiorno in un hotel Disney comprensivo dell’ingresso ai Parchi Disney potranno entrare per tutta la durata del soggiorno senza registrarsi sulla piattaforma online.



L’acquisto dei biglietti all’ingresso dei parchi al momento non è disponibile.



Infine, per offrire agli ospiti maggiore flessibilità, sono disponibili nuove condizioni di prenotazione che includono cancellazioni e modifiche senza penali (trasporto escluso) per tutti i soggiorni negli hotel Disney in qualsiasi momento, fino a 7 giorni prima della data di arrivo.