Malta riparte: voli internazionali dal 1 luglio

Cresce il numero dei Paesi che potranno essere collegati con Malta dal prossimo 1 luglio, quando tornerà operativo l’aeroporto internazionale della destinazione. Le restrizioni di volo saranno revocate completamente il prossimo 15 luglio.

L’elenco completo delle destinazioni comprende anche l’Italia (con l’esclusione, fino al 15 luglio, di Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte). In totale sono 25 gli Stati da cui si potrà volare verso Malta.



“Il lavoro svolto negli ultimi mesi dalla pubblica amministrazione e dal settore privato, per sanificare e mettere in sicurezza il nostro Arcipelago, ha fatto di Malta una delle mete più sicure a livello internazionale - ha evidenziato il ministro del Turismo e della Tutela dei Consumatori, Julia Farrugia Portelli -. Per questo siamo pronti ad accogliere i nostri turisti per poter finalmente uscire da questa fase e rilanciare le sorti economiche di Malta”.