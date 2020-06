Gran Bretagna: possibile dietrofront nei controlli sugli ingressi dall'Ue

Si prospetta una svolta nei controlli alla frontiera per il Regno Unito. Come riportato da La Repubblica, che cita un articolo del Financial Times, a fronte della probabile realizzazione di una Brexit 'dura’, i controlli alla frontiera potrebbero al contrario essere ridotti al minimo.

Almeno fino allo scorso febbraio il ministro Michael Gove ripeteva che, soprattutto in caso di ‘No Deal’, sarebbero stati effettuati rigidi controlli, ma dopo le proteste e le pressioni da parte di numerose aziende, il Governo starebbe riconsiderando il tutto.



Il regime ‘semplificato’ sui controlli alla frontiera britannica con l'Ue, sempre in base a quanto riportato da Financial Times, dovrebbe durare almeno sei mesi, in caso di Brexit dura o di nessun accordo entro il 31 dicembre 2020. L'Unione Europea, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, non farà invece altrettanto, procedendo a controlli accurati prima dell’ingresso.