Arrivano le nuove linee guida dell’Ue sull’apertura dei confini. La commissione, secondo le ultime notizie, ha deciso di raccomandare agli Stati membri di eliminare le restrizioni a partire dal prossimo 15 giugno, con un’apertura progressiva che arriverà fino al 1 luglio. A condizione, però, che la situazione epidemiologica sia sotto controllo.

L’Ue inoltre propone, sempre a partire dal prossimo mese, l’aperture ai viaggi verso l’Unione, citando esplicitamente la necessità di viaggiare sia per turismo che per affari.



La lista dei Paesi

La questione ora riguarda l’elenco dei Paesi verso cui aprire i confini dell’Unione europea. Tenendo presente che potrebbe essere necessario chiuderli in un secondo momento. Proprio per questo, l’Ue chiede agli Stati membri di riprendere l’emissione di visti Schengen.



La commissione, come precisa ilsole24ore.com per ora si è limitata a suggerire l’apertura verso alcuni Paesi confinanti. Altre situazioni, come quelle di Stati Uniti e Brasile, destano invece qualche dubbio in più.