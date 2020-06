La Lituania abolisce la quarantena: via libera ai turisti italiani

Riparte il turismo in Lituania: dal 1 giugno niente più obbligo di quarantena per i turisti provenienti dall'Italia e da altri 29 Paesi europei.

Dal 1 luglio, inoltre, Ryanair tornerà a volare da Bergamo Orio al Serio e da Roma Ciampino verso Vilnius e da Milano Malpensa e Napoli per Kaunas. Bisognerà attendere la fine di ottobre, invece, per raggiungere Vilnius da Treviso e Kaunas da Bologna.



Wizz Air, invece, è in attesa dell'autorizzazione da parte del governo lituano per poter ripristinare la tratta Milano Malpensa-Vilnius. "L'Italia è sempre stata un mercato prioritario per noi, capace di portare 48.994 visitatori nel 2019 (+13.2% sul 2018)", ha affermato Indre Slyziute, responsabile per il mercato italiano di Lithuania Travel. L. F.