Disneyland Paris, un’app e un nuovo portale per le agenzie

Un’app e un portale rinnovato. Così Disneyland Paris aggiorna i canali di vendita dedicati alle agenzie.

Per gli adv è ora disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, la nuova app ‘Disney Stars’. L’applicazione consente di apprendere tutte le novità e le offerte della destinazione e di sfidare i colleghi attraverso giochi e quiz.



Ogni agente che dispone di un proprio profilo, può consultare una serie di schede formative per poter consigliare al meglio il proprio cliente. Inoltre, è possibile accedere a contenuti aggiornati sui due Parchi Disney e sugli otto Disney Hotels e Resorts. Gli agenti possono, inoltre, accedere ad una serie di vantaggi, tra cui l’offerta agenti e un biglietto annuale gratis per accedere ai Parchi Disney.



Nuovo portale

Rinnovato, inoltre, il portale dedicato alla distribuzione. Grazie a un login unico, le agenzie possono accedere per prenotare i pacchetti soggiorno, acquistare i biglietti per i Parchi Disney e accedere a Disney Stars.