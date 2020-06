Turespaña lancia il video ‘La Spagna ti aspetta’

Nuova iniziativa firmata da Turespaña per sostenere la ripresa del turismo del Paese. L’ente del Governo spagnolo ha presentato un nuovo video sui social network, nell'ambito della campagna ‘La Spagna ti aspetta’, al fine di spingere l’arrivo dei visitatori internazionali dal 1 luglio.

“La Spagna è pronta a ricevere turisti stranieri in condizioni di sicurezza dal 1 luglio e lo farà con l’amore e l’ospitalità di sempre. Attraverso questo video vogliamo incoraggiarvi a pianificare le vostre vacanze nel nostro Paese, dove è possibile trovare un'offerta turistica ampia e diversificata che soddisfi tutte le aspettative ” spiega Isabel Oliver, segretario di Stato per il Turismo e presidente di Turespaña.



Il video invita a non smettere di sognare la Spagna e mostra alcuni dei punti di forza del Paese come destinazione turistica in termini di spazi naturali, patrimonio, spiagge o città d’arte richiamandosi al poeta Antonio Machado.

Il nuovo clip è disponibile in spagnolo, inglese, francese, tedesco, italiano e cinese e sarà diffuso attraverso tutti i profili social di Spain.info con l’hashtag #LaSpagnaTiAspetta.