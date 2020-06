Malta riapre ai viaggi, Italia compresa, dal primo luglio

Malta riapre al turismo straniero dal 1 luglio, Italia compresa. Da quella data, infatti, tornano i voli internazionali sullo scalo principale de La Valletta.

“Sarà un percorso graduale, Malta è un piccolo arcipelago dall’equilibrio delicato. Ma almeno respiriamo aria di ripresa” ha detto Ester Tamasi, direttrice dell'ente del turismo maltese per l'Italia. Dal nostro Paese, i primi collegamenti a riprendere saranno quello con Sardegna e Sicilia.



I primi dettagli: Air Malta conferma da Catania 7 voli settimanali da e per Valletta mentre Virtu Ferries riprenderà la tratta passeggeri e auto da Pozzallo. Ai visitatori italiani in arrivo da Sardegna e Sicilia non sarà richiesto alcun periodo di quarantena. Il prossimo 12 giugno nuovi dettagli in arrivo in un webinar di Mta.