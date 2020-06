Le Canarie più segrete: il laboratorio mondiale del turismo sicuro

Dopo essere state scelte dall’Omt come destinazione del primo volo sperimentale turistico post Covid, le Canarie stanno lavorando per proporre un’offerta che permetta di qualificarsi come vero e proprio laboratorio sperimentale del turismo sicuro.

Fra le operazioni messe in campo, la valorizzazione delle destinazioni minori, ossia tre piccole isole che completano l’arcipelago e che possono offrire ai turisti una minore densità di traffico e quindi una maggiore sicurezza.



La Gomera, ultimo porto toccato da Colombo prima della partenza per le Americhe, dista 40 minuti di traghetto da Tenerife e offre ai turisti tutto il fascino di un’isola vulcanica senza affollamento. Accanto ad essa, El Hierro, l'isola più occidentale delle Canarie, che ha l’obiettivo di diventare la prima isola al mondo sostenibile al 100%.



E infine La Graciosa, a Nord di Lanzarote, situata nell'area protetta dell'arcipelago di Chinijo, che non ha registrato nessun caso di Covid dall'inizio della pandemia.