La Grecia cambia ancora rotta sugli ingressi turistici nel Paese e dopo le proteste di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, per essere stati esclusi dalla lista degli ammessi alla riapertura dal 15 giugno, effettua una seppur parziale apertura.

Secondo quanto pubblicato sul sito dell’Ambasciata, dopo la quarantena e i test obbligatori per tutti fino al 15 giugno, da quella data cambieranno le regole e i turisti potranno essere sottoposti solamente a test campione (che comporta l’obbligatorietà di una notte in un hotel designato fino all’esito del tampone).



Questa regola però non varrà per gli arrivi dagli aeroporti di Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Si tratta di regioni, insieme ad altri territori europei, ancora presenti nelle ‘black list’ dell’Easa come realtà maggiormente a rischio. Per tutti questi quindi tampone obbligatorio e quarantena di una settimana in caso di negatività e di due sotto controllo sanitario se positivi. Nel periodo 15-30 giugno, inoltre, gli arrivi in aereo saranno consentiti solo ad Atene.



Dal primo luglio, poi, nuova fase: i controlli saranno solamente a campione per tutti e i voli potranno raggiungere anche gli altri aeroporti del Paese.