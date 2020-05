Giappone: la campagna di incentivi è solo per il turismo domestico

La campagna ‘Go to Travel’, ideata dal Giappone per far ripartire l’industria dei viaggi dopo il fermo dovuto alla pandemia del Covid-19 , è rivolta solo al turismo interno.

La precisazione arriva da Jnto Roma, che specifica come il piano da circa 11 miliardi di euro, annunciato nei giorni scorsi dal capo dell’Agenzia del turismo del Giappone Hiroshi Tabata, è volto a varare una serie di incentivi solo per il turismo domestico, non per quello internazionale. Gli incentivi, pertanto, sono dedicati ai soli residenti sul suolo giapponese e copriranno solo una parte delle spese del viaggio.