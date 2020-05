L’Islanda riapre al turismo internazionale

di Martina Tartaglino

L'Islanda è pronta a riaprire i suoi confini a partire dal 15 giugno 2020. Lo ha annunciato la premier Katrin Jakobsdottir specificando che l'isola accoglierà i visitatori sbarcati dai voli internazionali che potranno scegliere se sottoporsi al tampone all'arrivo o a una quarantena volontaria di due settimane.

Come riporta Lonley Planet, i dettagli sono ancora in fase di studio, ma il Paese preme per ritornare alla normalità soprattutto dal punto di vista turistico.



Dall'inizio dell'epidemia l'Islanda ha registrato in tutto 1801 casi di Covid-19 e 10 decessi e attuato una politica mirata di tamponi su vasta scala, tracciamento dei contagi (è stata sviluppata un'app utilizzata dal 40% della popolazione) e isolamento.