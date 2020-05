Il primo ministro tunisino, Elyes Fakhfakh, in un discorso tenutosi ieri ha affermato di sperare in un ritorno della stagione turistica in Tunisia con l'inizio di luglio. Il premier ha infatti sottolineato come non si registrino casi di coronavirus fra i residenti nel Paese.

"Il nostro Paese ha ampiamente controllato la diffusione dell'epidemia" ha detto Fakhfakh, anticipando la volontà di riaprire ai turisti all’inizio di luglio.



Il primo ministro ha infatti sottolineato l'importanza del ritorno dell'attività turistica nel Paese, una delle principali attività economiche della Tunisia.