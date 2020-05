Regno Unito, multa fino a 1000 sterline per chi non rispetta la quarantena

Il governo britannico starebbe per diffondere i dettagli relativi alle misure di quarantena per gli ingressi nel Regno Unito, che dovrebbero includere controlli a campione e multe fino a 1.000 sterline per tutti gli arrivi che non rispetteranno l’autoisolamento di 14 giorni.

Come riportato da TTGmedia, il segretario di Stato Priti Patel presenterà oggi le proposte, annunciate per la prima volta dal primo ministro Boris Johnson il 10 maggio, durante il briefing quotidiano del governo sul coronavirus. Le misure entreranno in vigore all'inizio del prossimo mese. Secondo la Bbc, alle persone in arrivo verrà chiesto di compilare un modulo con i dati di contatto nel Regno Unito dove si trascorrerà la quarantena.

Gli arrivi dalla Common Travel Area, che comprende Regno Unito, Irlanda, l'Isola di Man e Isole del Canale, saranno esenti dalle misure di quarantena. Chi arriva dalla Francia non sarà esonerato, contrariamente al piano di quarantena iniziale del governo che prevedeva un'esenzione reciproca per le persone che viaggiano tra le due nazioni.



Il segretario ai trasporti Grant Shapps all'inizio di questa settimana aveva parlato di un regime di ‘ponte aereo’ per permettere ai viaggiatori provenienti da paesi con tassi più bassi di infezione da coronavirus di rinunciare a qualsiasi requisito di quarantena. Tuttavia, non si prevede che il concetto faccia parte dell'annuncio iniziale di quarantena del governo.