Universal Orlando pronto a riaprire

Universal Orlando prevede di riaprire i parchi al pubblico il prossimo 5 giugno. Come riportato da Travelmole, l’Economic Recovery Task Forcedi Orange County ha approvato il progetto di riapertura che prevede diverse fasi a cominciare dal 1 e 2 giugno, quando i dipendenti del parco testeranno le nuove procedure insieme a un numero limitato di ospiti invitati, come ad esempio i titolari di pass annuale.

Quindi sarà consentito l'accesso al pubblico mantenendo rigidi limiti di capienza massima. Le misure di distanziamento sociale saranno impiegate su tutte le attrazioni e in tutti i negozi e ristoranti. All’ingresso verrà controllata la temperatura e sarà richiesto di indossare le mascherine.



Posticipata l’apertura dei servizi per la ristorazione a buffet e self-service, mentre restano chiuse anche le aree giochi interattive. Infine, ancora off limits la maggior parte delle attrazioni acquatiche.