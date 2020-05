Giappone, l’idea per rilanciare il turismo: pagare agli stranieri metà soggiorno

Giappone in pista nel rilancio dei flussi turistici, gravemente compromessi dall’emergenza coronavirus. La Japan Tourism Agency, come segnalato da Simpleflying, avrebbe infatti proposto di pagare agli stranieri la metà del costo di una vacanza in Giappone.

Hiroshi Tabata, a capo della Japan Tourism Agency, ha dichiarato di aver messo a punto un piano di sussidi che prevede 12,5 miliardi di dollari per attrarre viaggiatori in Si tratta di un piano non ancora definito concretamente e mancano i dettagli precisi, ma il Japan Times riferisce che l'agenzia sta cercando di pagare la metà delle spese di viaggio degli stranieri che scelgono il Giappone. Non si sa ancora come verrebbe pagato questo importo e quali potrebbero essere i criteri e le esclusioni.



L'anno scorso, 31,9 milioni di visitatori hanno scelto il Giappone e quest’anno, in vista delle Olimpiadi, il Paese si aspettava 40 milioni di visitatori. E la misura al vaglio della Japan Tourism Agecny ha l'obiettivo di mitigare il calo previsto per il 2020.