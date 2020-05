Una crisi senza precedenti, a cui gli operatori hanno però saputo dare una risposta senza precedenti, rivoluzionando il modo di proporre anche una destinazione a lungo raggio come la Malesia, che normalmente necessita di tempi lunghi di pianificazione.

Arriva dallo stesso stesso ente del turismo del Paese il plauso all’opera dei tour operator italiani, ai quali riconosce un grande merito: quello di aver saputo affrontare la situazione intervenendo su uno dei punti cruciali, le modalità di prenotazione. “Fino ad ora – spiega l’ente del turismo della Malesia - per una destinazione a lungo raggio come la Malesia la pianificazione prevedeva 3-4 mesi di anticipo sulla prenotazione in agenzia, spesso il saldo al momento della conferma”.



Ecco che, però, è arrivato il Covid a rivoluzionare tutti gli scenari: da qui la professionalità degli esperti del settore, “che hanno saputo venire incontro a questo nuovo modo di fare turismo con prontezza, non solo non smettendo di proporre la Malesia, ma rendendola ancora più fruibile”.



Parola d'ordine flessibilità

Tutto questo grazie alla flessibilità della policy di prenotazione, con la possibilità di prenotare senza versare acconti e di cancellare senza penali entro un mese dalla partenza. A tutto questo si sono poi aggiunti sconti immediati e altre modalità personalizzate che rendono più facile pensare a un viaggio in Malesia con la possibilità di ripensarci.

E l’ente fa anche i nomi, elencando Futurviaggi, Viaggi del Mappamondo, Aliviaggi, Go Asia, Grandi Viaggi, Loft Studio Viaggi, Karisma Travelnet, Combo Tour, Tour Service, Adamantis Tour Operator, Exotic, Darwin Viaggi, Eden Viaggi, Gorgonia Viaggi, Alpitour, Alidays, H2O Viaggi, Amo il Mondo, Viaggiando Punto Tours e molti altri.

“È grazie a ciascuno di loro – conclude l’ente - che questa destinazione continuerà a restare nel cuore degli italiani. Forse la ripresa sarà lenta, ma resterà sempre una destinazione gestita con l’eccellenza di brand che saranno in grado di proporla solo con sicurezza e preparazione anche attraverso la figura degli agenti di viaggi che sono i primi interlocutori con il cliente finale e ai Dmc malesi che supportano la qualità del programmazione”.