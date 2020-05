Isole Faroe da casa: una piattaforma per visitarle virtualmente

Visitare le isole Faroe rimanendo comodamente seduti sul divano ora è possibile. Come altre destinazioni, in tempi di covid-19, Visit Faroe Islands ha pensato a una soluzione alternativa per far scoprire le bellezze e i paesaggi unici dell’arcipelago.

L'Ente ha lanciato una piattaforma interattiva, accessibile sia da pc che da mobile device, che, si legge su huffingtonpost.it, consente di partecipare a un tour guidato virtuale, in prospettiva reale.



I tour virtuali sono programmati e durante l’itinerario l’ufficio turistico Visit Faroe Islands risponde in tempo reale alle domande dei partecipanti su Instagram e Facebook.



Durante il tour, attraverso un joypad gli utenti possono spostarsi liberamente, camminare e saltare.