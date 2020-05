Si chiama ‘Tourism and Transport in 2020 and Beyond’ e fa affidamento sulla tecnologia per far ripartire il turismo nel Vecchio Continente. È il nuovo documento stilato dalla Commissione europea con le linee guida e i suggerimenti ai Paesi membri per poter riavviare l’attività turistica.

Informazioni in tempo reale

“È probabile che i cittadini del continente scelgano destinazioni turistiche nazionali ed europee quest'estate e nei mesi successivi - dichiara la Commissione, secondo quanto riportato da ttgmedia.com -. Per essere sicuri di poter viaggiare in tutta tranquillità avranno bisogno di un facile accesso alle informazioni in tempo reale sulla situazione delle frontiere, le restrizioni di viaggio, i consigli, le misure di salute pubblica e di sicurezza, dove andare in caso di problemi di salute e i servizi turistici disponibili".



Per questo c’è bisogno delle cosiddette ‘tech initiatives’, che comprendono la creazione di un framework per consentire alle app di tracciamento dei movimenti di funzionare in tutti gli Stati membri. Secondo la Commissione Ue, però, è anche opportuno creare un sito web dedicato, che fornisca la mappa interattiva con gli aggiornamenti in tempo reale sui viaggi forniti sia dai Governi, sia dai player turistici dei Paesi.



Il ruolo dell'i.a. e della robotica

Ma non basta: la tecnologia può venire incontro alle necessità di questo periodo sia con l’intelligenza artificiale, sia con la robotica. "Entrambe - sostiene la Commissione - possono aiutare a monitorare le distanze fisiche in linea con la legge sulla protezione dei dati o a facilitare la disinfezione, soprattutto in luoghi con flussi turistici regolari”.



I robot potrebbero quindi essere utilizzati per la disinfezione e la pulizia, mentre l'I.A. potrebbe aiutare a gestire la folla nelle località turistiche. "Queste tecnologie possono consentire alle persone di adottare le misure di allontanamento fisico in modo più efficace e mirato - spiega la Commissione -. Sono particolarmente rilevanti nella fase di allentamento delle misure di contenimento, quando il rischio di infezione aumenta man mano che sempre più persone entrano in contatto tra di loro".



Il documento termina con una promessa generica di “supporto alle soluzioni innovative”. Solo parole, per ora; noi aspettiamo i fatti, ma intanto i tempi si accorciano sempre di più.