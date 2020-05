Regno Unito, quarantena per i passeggeri: le reazioni

di Adriano Lovera

Caos in Gran Bretagna, dopo l'annuncio del premier Boris Johnson di voler mettere in quarantena per 14 giorni ogni passeggero in arrivo nel Paese, compresi gli inglesi di ritorno, qualunque sia il mezzo: aereo, treni Eurostar e traghetti.

Le reazioni

Il ceo di Iag Willie Walsh, in audizione parlamentare, ha affermato che una simile decisione farebbe rivedere il progetto di ripresa previsto per luglio.



Anche i vertici di easyJet e dell'aeroporto di Heathrow, ripresi dalla stampa inglese, hanno chiesto che la decisione sia limitata nel tempo.



Nessuna data

Il premier non ha ancora annunciato la data di inizio di questo regime, motivato dal timore di una nuova ondata di contagi. Intanto, però, Londra fa sapere che dalla stretta saranno esentati irlandesi e cittadini francesi.