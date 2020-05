Europa Park pronto a ripartire a fine mese

Il parco dei divertimenti tedesco Europa-Park annuncia la sua riapertura graduale: come riportato da Tourmag, il 18 maggio si comincerà con i ristoranti degli hotel, mentre il 29 maggio apriranno le porte il parco, gli hotel e il Camp-Resort / Camping.

Quando il parco riaprirà, verranno messe in atto misure mirate per ridurre al minimo il rischio di contagi. Tra queste, verrà limitato il numero di visitatori attraverso l'emissione di biglietti online datati, verranno mantenute le distanze di sicurezza e applicati standard e protocolli per l’igiene rafforzati.



La famiglia Mack, proprietaria del parco, ha accolto con favore "l’ammorbidimento delle misure relative all'epidemia di coronavirus decise su scala nazionale dal governo federale tedesco il 6 maggio, nonché la pubblicazione delle date delle aperture autorizzate dal governo statale del Baden-Württemberg del 7 maggio".